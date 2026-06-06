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        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışması yürüttü.

        Özel harekat timlerinin de desteğiyle sokak satıcılarına yönelik Bitlis, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyonda, 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,47 gram esrar, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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