Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahsin önlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma yürüttü.

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