Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahsin önlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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