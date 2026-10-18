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        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahsin önlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarını kiralayarak yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerini aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Bitlis merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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