Bitlis, tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye birincisi Bitlis, Türkiye'nin yemeklik kuru fasulyesinin yüzde 15'ini, tohumluk kuru fasulyesinin ise yüzde 75'ini karşılıyor

Bitlis, Türkiye'nin tohumluk kuru fasulye üretiminin yüzde 75'ini karşılayarak bu alanda ilk sırada yer alırken, yemeklik kuru fasulye üretiminde ise yüzde 15'lik payla Türkiye'nin en çok üretim yapan beşinci ili konumunda bulunuyor.

Bitlis'in verimli topraklarında yetiştirilen kuru fasulye, hem çiftçilerin hem de bölge ekonomisinin yüzünü güldürüyor. Özellikle Ahlat ilçesinde yoğunlaşan üretim, Bitlis'i tohumluk kuru fasulye üretiminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri haline getiriyor. Ahlat başta olmak üzere Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde de üretilen yemeklik kuru fasulyeler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. Bölgede kurulan paketleme ve işleme tesisleriyle birlikte kuru fasulye üretimi, Bitlis'te önemli bir tarımsal sektör haline geldi. Üretimin yanı sıra istihdam ve lojistik alanlarında da bölge ekonomisine katkı sağlayan sektör, sözleşmeli üretim modeliyle çevre illerdeki çiftçileri de kapsayan geniş bir üretim ağı oluşturdu. Türkiye'de kullanılan sertifikalı kuru fasulye tohumunun yüzde 65'ini ürettiklerini belirten Örkenler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken, Bitlis'in tohumluk üretimindeki liderliğine ve bölgedeki sektörün gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakliyat ve özellikle kuru fasulye üzerine faaliyet gösterdiklerini belirten Örken, bölgede fasulye üretimini 2013 yılından itibaren sektör haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Örken, yemeklik kuru fasulye üretiminde yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretimle Türkiye'nin önde gelen beş ili arasında yer aldıklarını, tohumluk kuru fasulye üretiminde ise ilk sırada bulunduklarını ifade etti. Türkiye'de kullanılan kuru fasulye tohumunun yüzde 65'ini yaklaşık 56 yıldır tek başlarına ürettiklerini dile getiren Örken, "Bakliyat ve tohum işi yapıyoruz. Bakliyat tesisimiz var. Özellikle kuru fasulye üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bölgemizde fasulye üretimini 2013 yılından itibaren bir sektör haline getirdik. Şu anda yemeklik kuru fasulyede yaklaşık 30 bin tonluk üretimle Türkiye'nin ilk beş ili arasında yer alıyoruz. Fasulye tohumunda ise Türkiye'de birinciyiz. Yaklaşık 56 yıldır Türkiye'de kullanılan fasulye tohumunun yüzde 65'ini işletme olarak tek başımıza üretiyoruz. Bitlis'in yanı sıra çevre illerde de sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimize hem tohumluk hem de yemeklik fasulye ürettiriyoruz. Tesisimizi kurmadan önce bu üretimi sektör haline getirmek için büyük emek verdik. 2017 yılından itibaren tesisimizi kendi ilimizde, ilçemizde kurarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Böylece fasulye yetiştiriciliğini ilimizde kalıcı bir sektör haline getirdik. Türkiye'nin bütün illerine yemeklik kuru fasulye gönderiyoruz. Ayrıca Türkiye'de fasulye ekimi yapılan tüm illere, kendi topraklarımızda ürettiğimiz tohumları ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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"Yüksek rakım, fasulyemize lezzet katıyor"

Bitlis'in coğrafi özelliklerinin kuru fasulye üretiminde önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Örken, üretim yapılan arazilerin deniz seviyesinden yaklaşık bin 650 ile bin 800 metre yükseklikte bulunduğunu belirtti. Fasulyenin aşırı sıcakları seven bir bitki olmadığını ifade eden Örken, Bitlis'te yaz aylarında sıcaklığın genellikle 2930 derece seviyelerinde kalmasının ürünün kalitesine olumlu yansıdığını söyledi. Örken, "İlimiz, Türkiye'de fasulye ekimi yapılan 22 il arasında en yüksek rakıma sahip yerlerden biri. Fasulye çok fazla sıcak havayı seven bir bitki değil. İlimizde yazın en sıcak dönemlerinde sıcaklık 2930 derece civarında seyrediyor. Bu nedenle ilimizde kaliteli ve lezzetli fasulye yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Fasulye ekimi yaptığımız araziler yaklaşık bin 650 ile bin 800 metre rakımda bulunuyor. Yüksek rakım sayesinde fasulyemiz ince kabuklu oluyor. Kolay pişmesi, lezzeti ve aromasıyla öne çıkıyor. Uzun süre pişirmeye gerek kalmadan kendine özgü lezzetine ulaşılabiliyor" dedi.

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"Bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz"

Kuru fasulye üretiminin Bitlis'te önemli bir ekonomik faaliyet haline geldiğini belirten Örken, sektörün istihdamın yanı sıra lojistik ve pazarlama alanlarında da bölgeye katkı sunduğunu kaydetti. Çevre illerdeki çiftçilerle sözleşmeli üretim modeli kapsamında çalıştıklarını ifade eden Örken, bu sayede üretimin geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Fasulye üretiminin ilimizde sektör haline gelmesiyle birlikte istihdama önemli katkılar sağladık. Aynı zamanda lojistik alanında da büyük bir pazar oluşturduk. Çevre illerdeki çiftçilerimizle sözleşmeli üretim modeli kapsamında çalışıyoruz. Böylece hem ilimizde hem de bölgemizde kuru fasulye üretimi giderek büyüyen bir sektör haline geldi" ifadelerini kullandı.