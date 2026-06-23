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        Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te 2 ayda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te 2 ayda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 1 Nisan-31 Mayıs arasında gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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