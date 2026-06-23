Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 2 ayda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 19 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 1 Nisan-31 Mayıs arasında gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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