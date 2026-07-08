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        Bitlis'te 3 bin rakımlı yayla yolunda karla mücadele sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreyi geçtiği 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nın yolunu açmak için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Bitlis'te 3 bin rakımlı yayla yolunda karla mücadele sürüyor

        Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının bazı yerlerde 1 metreyi geçtiği 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nın yolunu açmak için çaba harcıyor.


        Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki yollarda ulaşımın aksamaması için mesai yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yazın da besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

        Ekipler, iş makineleriyle 3 bin rakımlı Kolludere Yaylası'nda halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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