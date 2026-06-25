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        Bitlis'te 407 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı

        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 407 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bitlis'te 407 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı

        Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 407 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.


        Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Kompleksi'ndeki 32. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Polis adaylarından Berat Coşkun'un yaş kütüğüne plaka çakmasıyla devam eden törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Polis Teşkilatı'na yeni neferlerin katıldığı önemli bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

        Polis adaylarının bugünden itibaren şanlı üniformalarıyla milletin huzur ve güvenliği için görev yapacaklarını belirten Karakaya, "Sizler devletimizin vatandaşına uzanan şefkat eli, adaletin temsilcisi ve kamu düzeninin teminatı olacaksınız. Görev yaptığımız her yerde devletin vakarını, merhametini ve gücünü temsil edeceksiniz. Polislik sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık görevidir. Bu görev cesaret, sabır, vicdan ve yüksek bir görev bilinci gerektirir." dedi.

        Milletin güvenini kazanmanın yolunun hukuka bağlılıktan, insan haklarına saygıdan, tarafsızlıktan ve vatandaşa güler yüzlü yaklaşabilmekten geçtiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

        "Bu topraklar vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan kahramanların fedakarlıklarıyla bizlere emanet edilmiştir. Sizler de göreviniz boyunca aynı fedakarlıkla ay-yıldızlı bayrağımızı, devletimizin ve milletimizin ortak değerlerini en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanın huzuru ve güvenliği için gerektiğinde her türlü fedakarlığı göstereceğinize yürekten inanıyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, yolunuz ve bahtınız açık olsun."

        Bitlis POMEM Müdürü Rasim Açıköz ise 24 Ekim 2009'da öğrenci kabulüne başlayan okulun bugüne kadar 6 bin 111 polis memuru, 295 çarşı ve mahalle bekçisini mezun etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

        32. dönem olarak eğitimlerine 10 aydır devam eden ve bugün mezun edilen 407 öğrenciyle mezun sayısının 6 bin 813'e çıktığını dile getiren Açıköz, şunları kaydetti:

        "Mezunlarımız gece gündüz demeden yoğun bir program doğrultusunda devam eden eğitim süreçlerini bugün itibarıyla tamamladı. Göreve başladığında ne yapacağını çok iyi bilen, disiplinli ve hukukun temel ilkelerini özümsemiş genç polis memurlarını emniyet teşkilatımıza katmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün mesleki eğitimini başarıyla bitiren, gözleri vatan sevgisiyle dolu sizlere güzel vatanımızı, milletimizin huzurunu, malını, canını emanet ediyoruz. Sizleri tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun."

        Vali Karakaya'nın dereceye giren polis adaylarına diploma ve hediyelerini verdiği törende, İl Müftüsü Kadir Koçak dua etti.

        Daha sonra yemin eden 407 polis adayı, kep atarak mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve aileler katıldı.

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