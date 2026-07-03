Bitlis'te 70 yaşındaki hastanın karın ve kasık fıtıkları tek ameliyatla tedavi edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde karın duvarında fıtık defekti ve kasık fıtıkları bulunan 70 yaşındaki Hudeyda Demir, kapalı yöntemle gerçekleştirilen 5,5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.



Beştaş köyünde yaşayan Demir, karın ve kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine başvurdu.



Muayene ve tetkikler sonucu karın duvarı ve iki kasığında fıtık tespit edilen Demir, genel cerrahi uzmanları Dr. Faruk Türkeş ve Dr. Harun Ölmez'in gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.



Dr. Türkeş, basın mensuplarına, hastanın karnında geniş fıtık defekti ile kasıklarında fıtıkların bulunduğunu söyledi.



Laparoskopik ameliyatla hastanın sağ ve sol tarafından karın kaslarını gevşeterek orta hattaki defektini kapattıklarını belirten Türkeş, şöyle konuştu:



"Laparoskopik ameliyat yaptık. Hastamızın hem sağdan hem de soldan kaslarını gevşeterek orta hattaki defektini kapattık. Bunları sağ ve sol taraftan açılan 3'er küçük delikten gerçekleştirdik. Aynı seansta hastamızın sağ ve sol kasıklarındaki fıtıkları da kapattık."



Devlet hastanesinde ileri seviye bir laparoskopik ameliyat yaptıklarını anlatan Türkeş, bu ameliyatların genellikle üniversite düzeyindeki hastanelerde gerçekleştirildiğini kaydetti.



Türkeş, "Bu bölgede özellikle ilk kez devlet hastanesi düzeyinde yapılmış bir ameliyattır. Ameliyat küçük kesilerden yapıldığı için hastanın yara iyileşmesi ve ameliyat sonrası konforu üst düzeydedir. Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonları da en az düzeye indirmektedir. Ameliyatımız yaklaşık 5,5 saat sürdü. 2 doktor ve 3 hemşireyle ameliyatı gerçekleştirdik." dedi.



Sağlığına kavuşan Demir ise ameliyatı gerçekleştiren doktorlara ve diğer sağlık çalışanlara teşekkür etti.

