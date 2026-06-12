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        Bitlis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Bitlis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Bitlis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Bitlis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.


        Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, eğitmenler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler ile atölye çalışmaları sergilendi.

        Serginin açılışını yapan Vali Ahmet Karakaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında il genelinde 389 kursun açıldığını söyledi.

        Kurslardan 7 bin 322 vatandaşın faydalandığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Halk Eğitim Merkezleri, başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımıza ilgi duydukları alanlarda ve öğrenmek istedikleri mesleklerde kurslar vererek aile bütçelerine katkı sağlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. İnsanlarımızı en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için gayret sarf eden kıymetli kurumlarımız bu çerçevede 389 kursta 7 bin 322 vatandaşımıza eğitim verdi. Bu merkezlerin işlevi sadece bir şeyleri öğretmek değil, hanımefendiler bir araya gelerek kendi aralarında sohbet etme, birbirlerinin dertleriyle dertlenme birbirlerinin fikirlerine başvurma imkanı da buluyor. İlimizin geleneksel sanatlarını yaşatmak açısından da halk eğitim merkezlerinin varlığını çok önemli buluyoruz."

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da belediye ile Halk Eğitimi Merkezlerinin ortaklaşa yürüttüğü kursların vatandaşların kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

        Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından Vali Karakaya ve beraberindekiler, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

        Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Kurtkan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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