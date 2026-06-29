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        Bitlis'te omuz omuza veren yenge ve görümcesi arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğal bal üretmek için 5 yıl önce başladığı arıcılıkta kovan sayısını artıran Bedriye Bulut ve ondan etkilenerek bu işe atılan yengesi, bal üretimini artırıp sektörde söz sahibi olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Bitlis'te omuz omuza veren yenge ve görümcesi arıcılıkta söz sahibi olmak istiyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğal bal üretmek için 5 yıl önce başladığı arıcılıkta kovan sayısını artıran Bedriye Bulut ve ondan etkilenerek bu işe atılan yengesi, bal üretimini artırıp sektörde söz sahibi olmak istiyor.

        İlçedeki bir özel firmada çalışan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Bulut'un eşi, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle çalışamaz hale geldi.

        Ailesinin geçimine katkı sunmak için 5 yıl önce 5 kovan alan Bulut, mevcut işinin yanında Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin bahçesinde arıcılık yapmaya başladı.

        Bu süreçte aldığı eğitimlerle hem kendini geliştiren hem de kovan sayısını 100'e çıkaran Bulut, kendisine yardım eden yengesine de ilham kaynağı oldu.

        Bulut'a yardım ederken bu işi öğrenen 33 yaşındaki yengesi Gülay Olcaş da bir yıl sonra 2 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 40'a yükseltti.


        Bir süre sonra birlikte üretim yapmaya karar veren Bulut ve yengesi Olcaş, kovan sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor.

        Bulut, gazetecilere, ilçedeki özel bir firmada çalıştığını ve eşinden aldığı destekle arıcılığa da başladığını söyledi.


        Kadınların da arıcılıkta başarılı olabileceğini göstermek istediklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:


        "Üretimimizi artırdıkça bu işi sevmeye başladık. İşimizi büyütmek istiyoruz. Müşterilerimiz memnun olunca biz de mutlu olup bu işi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Kovan sayısını 500'e çıkarabilmek için devletimizden destek bekliyoruz. Arı sütü, polen ve propolis üretimini de yapmak istiyoruz."

        Olcaş ise görümcesi vasıtasıyla bu işe başladığını ifade ederek, "Görümceme yardım ediyordum. Ben de başarabilirim diyerek eşimin desteğiyle 2 kovan aldım. Kovanlarımızı çoğalttık ve bölmeler ekledik. Şu an benim 40 kovanım var. Günlük bakım yapıyoruz ve günde 2-3 saatimiz burada geçiyor. Satışımızı internet üzerinden geliştirmek istiyoruz. Onun için yeni bir sayfa açtık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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