Bitlis'te tamamlanan nikah salonu hizmete açıldı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eren Holding'in yaptırdığı Bitlis Belediyesi Eren Nikah Salonu, ilk nikahın kıyılmasıyla hizmete açıldı.



Bitlis Mevlana Millet Bahçesi'nde, Eren Holding tarafından yaptırılan nikah salonunun açılışı, "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında yapıldı.



Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, nikah salonunun hayırlı olması dileğinde bulunarak, Eren ailesinin Bitlis'in medarıiftiharı olduğunu söyledi.



Eren ailesinin eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan turizme kadar birçok konuda il için güzel hizmetler yaptığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:



"Bu her ile nasip olmayan özel bir durum. Ahmet Eren ağabeyimize teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Emir Eren Bey de yine memleketine olan sevgisiyle her zaman yanımızda. İnanıyoruz ki Bitlis'in birkaç yıl içinde geleceği nokta istediğimiz yer olacak. Bitlis, Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı. Bunu daha da pekiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eren ailesi de bu konuda bizim en önemli destekçimiz."



2026-2035 döneminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini anımsatan Karakaya, "Bu sebeple gençlerimizin uygun yaşlarda evlenmesi ve ailelerinin olması ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Zira geldiğimiz çağda eskiye nazaran maalesef gençler evlilikten ya da bir aile kurmaktan biraz imtina ediyorlar. Bu tarz tesislerle bunların da teşviki anlamında güzel bir mesafe alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerinin ismini 7 yıl önce "Büyük Bitlis Buluşmaları" olarak belirlediklerini söyledi.



Bugün güzel bir açılış yaptıklarını ifade eden Tanğlay, "8 Ağustos Mahallesi'nde bir yerimiz vardı. Eren ailesi orada Türkiye'nin en iyi kolejlerinden birini yaptı. Yurt yapmaları için o yeri onların hizmetine sunduk. Onlar da karşılığında nikah salonunu yaptı. Allah Eren ailesinden razı olsun diyorum. İlimizde Eren ailesinin birçok eseri var. Bu da bizi mutlu ediyor. Bugün salonumuzun açılışını yapacağız ve ilk nikahımızı kıyacağız." diye konuştu.



Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Eren de bugüne kadar yaptıkları hayır işlerinde arsa tahsisi ve bürokrasinin çözülmesi konusunda kentteki yöneticilerin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.



Eren, "Burada da kolejin yerini başkanımız bize kazandırdı. Orada çok güzel bir okul yaptık. Buranın da hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Burada kıyılan nikahlar inşallah mutlulukla sonuçlanır." dedi.



Konuşmaların ardından Nurgül Yakın ve Sefa Veysel Beyoğlu'nun nikahı kıyıldı. Karakaya, Tanğlay, Emir Eren, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve avukat Deniz Kıyağan çiftin nikahına şahitlik etti.



Çifte tavsiyelerde bulunarak mutluluklar dileyen Karakaya ve Tanğlay, Nurgül Yakın'a evlilik cüzdanını verdi.



Açılışa, çiftin yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

