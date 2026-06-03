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        Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda il merkezinde durdurulan çekiciye bağlı tankerin içinde 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İl Göç Müdürlüğüne getirilen göçmenler sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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