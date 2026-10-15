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        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda, 11 Ekim'de Rahva bölgesi üçyol mevkisinde durdurulan otomobil ve ticari takside 4 kilo 800 gram esrar ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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