Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, 11 Ekim'de Rahva bölgesi üçyol mevkisinde durdurulan otomobil ve ticari takside 4 kilo 800 gram esrar ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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