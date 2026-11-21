Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hacı Mehmet köyü ve çevresi, dronla görüntülendi.

Sonbaharın renkleriyle bütünleşen köy ve çevresi, Gayda Barajı'nın oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Köyün yanı başından geçen dere de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir görünüm katıyor.

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