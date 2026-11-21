Bitlis'te yamaçlara sıralanan taş evler sonbahar renkleriyle bütünleşti
Bitlis'in Hizan ilçesinde yamaçlara sıralanan taş evleriyle dikkati çeken Hacı Mehmet köyü, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla güzel manzaralar sunuyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yamaçlara sıralanan taş evleriyle dikkati çeken Hacı Mehmet köyü, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen doğasıyla güzel manzaralar sunuyor.
İlçenin kırsal kesiminde yer alan köyde, geleneksel mimari özelliklerini koruyan taş evler yamaç boyunca sıralanıyor.
Köyün yanı başından geçen dere de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir görünüm katıyor.
Sonbaharın renkleriyle bütünleşen köy ve çevresi, Gayda Barajı'nın oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hacı Mehmet köyü ve çevresi, dronla görüntülendi.
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