Bitlis'te yük treninin çarptığı kadın öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Tatvan Feribot İskelesi'nden Tatvan Garı'na giden yük treni, Karşıyaka Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğmaç, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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