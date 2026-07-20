Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis'te yük treninin çarptığı kadın öldü

        Bitlis'te yük treninin çarptığı kadın öldü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Bitlis'te yük treninin çarptığı kadın öldü

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yük treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Tatvan Feribot İskelesi'nden Tatvan Garı'na giden yük treni, Karşıyaka Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Güllü Doğmaç'a çarptı.


        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Doğmaç, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tatvan'da trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Tatvan'da trenin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Göçer akraba aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Göçer akraba aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı
        Tatvan'da trenin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı
        Tatvan'da trenin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı
        Göçer aileler arasında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
        Göçer aileler arasında kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
        Derin uzayın iki devi Bitlis semalarında görüntülendi
        Derin uzayın iki devi Bitlis semalarında görüntülendi
        Diyarbakırlı 19 dağcı Süphan Dağı'na zirve yaptı
        Diyarbakırlı 19 dağcı Süphan Dağı'na zirve yaptı