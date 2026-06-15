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        Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın "Milli Park" ilan edilmesi bekleniyor

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Nemrut Kalderası'nın kısa sürede 'Milli Park' ilan edilmesini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın "Milli Park" ilan edilmesi bekleniyor

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Nemrut Kalderası'nın kısa sürede 'Milli Park' ilan edilmesini bekliyoruz." dedi.

        Tatvan ilçesinde krater göllerini bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda incelemelerde bulunan Karakaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Karakaya, burada basın mensuplarına, ziyaretçilerden ilgi gören Nemrut'un turizm konusunda yalnızca Bitlis'in değil, bölgenin dünyaya açılan kapısı konumunda olduğunu söyledi.

        Doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Nemrut Kalderası'nın korunarak gelecek nesillere aktarılması için önemli adımların atıldığını bildiren Karakaya, şöyle konuştu:

        "İki yıldır sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında Nemrut Kalderası'nın kısa sürede 'Milli Park' ilan edilmesini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile geçen yıl bölgede incelemelerde bulunduktan sonra süreç hızlandı ve gerekli destekler sağlandı."

        Koruma-kullanma dengesi gözetilerek Nemrut'ta yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirten Karakaya, doğal yapıya zarar vermeden alanda ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği projelerin uygulanacağını ifade etti.

        Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu yıl bazı çalışmalar başlayacak ancak projelerin büyük bölümünü gelecek yıl tamamlamayı hedefledik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce hazırlanan plan ve projeler doğrultusunda hareket ediliyor. Kalderanın temizliği, altyapısı ve ziyaretçi hizmetleri daha da geliştirilecek. Bu yatırımlar Bitlis'in turizmine önemli katkılar sunacak. Nemrut Kalderası hem Bitlisli hemşerilerimiz hem de ülkemiz genelinden ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz için çok daha güzel bir noktaya ulaşacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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