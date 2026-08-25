Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı tamamlandı.
Giriş: 25.08.2026 - 19:15 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı tamamlandı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.10'da başlayan toplantı saat 19.00'da sona erdi.
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