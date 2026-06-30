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        GÜNCELLEME- Bitlis'te derede kaybolan çocuk ölü bulundu

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME- Bitlis'te derede kaybolan çocuk ölü bulundu

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Dün saat 15.30 sıralarında babaları Bakır Şeflek'le girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten Abdulaziz Şeflek için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara 8 Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, 5 güvenlik korucusu timi, 2 AFAD ekibi, UMKE ve İHH Bitlis Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıçlardan oluşan 103 personel katıldı, köylüler de ekiplere destek verdi.

        Derenin kenarında ve suda arama yapan, her noktayı dikkatle kontrol eden ekipler, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki köprünün altında çocuğun cansız bedenine ulaştı.


        Şeflek'in cenazesi, dalgıçlar ve diğer ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        - Olay

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde dün babaları Bakır Şeflek'le dereye giren 3 kardeş akıntıya kapılmıştı.

        Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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