Bir hayata umut olabilmek amacıyla dayanışma örneği sergileyen gönüllü gençler, yürütülen çalışmalara destek vererek Yaren Şah için başlatılan bağış sürecine katkı sundu.

Yaren'in sağlığına kavuşabilmesi için başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar bağışçı olmaya davet edildi. Güroymak Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, Yaren Şah için Kızılay ekiplerince yürütülen kök hücre bağışı çalışmalarına destek verdi. Yaren Şah'a umut olmak ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya çıkan gençler, vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.

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