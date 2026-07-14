Hizan Kaymakamı Öztürk'ten esnaf ziyareti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, esnaf ziyaretinde bulundu.



İlçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Öztürk, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına esnafın görüş ve taleplerini dinledi.



Yapımı devam eden bazı yatırımları da inceleyerek projeler hakkında bilgi alan Öztürk, vatandaşlarla da sohbet etti.



Ziyaretlerde Öztürk'e, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

