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        Hizan Kaymakamı Öztürk'ten esnaf ziyareti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Hizan Kaymakamı Öztürk'ten esnaf ziyareti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, esnaf ziyaretinde bulundu.

        İlçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Öztürk, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına esnafın görüş ve taleplerini dinledi.

        Yapımı devam eden bazı yatırımları da inceleyerek projeler hakkında bilgi alan Öztürk, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Ziyaretlerde Öztürk'e, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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