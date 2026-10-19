Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.10.2026 - 08:32 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı'nın bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla sona eren törene kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Mete Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi.
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