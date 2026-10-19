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        Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:32 Güncelleme:
        Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı'nın bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla sona eren törene kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Törenin ardından Kaymakam Mete Öztürk, muhtarlarla bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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