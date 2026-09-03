Hizan'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi

İlçe Müftülüğünde görevli din görevlisi tarafından da ailelerin manevi yönden desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Hizan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Hizan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ailelerin hak ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amaçlandı.

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