Hizan'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi
Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.
Hizan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Hizan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ailelerin hak ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amaçlandı.
Programda, engelli bireye sahip ailelerin karşılaşabileceği sorunlar, aile yaşam becerileri, engelli bireylerin hakları ve sosyal hizmetlerden yararlanma imkanları hakkında bilgi verildi.
İlçe Müftülüğünde görevli din görevlisi tarafından da ailelerin manevi yönden desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
Aile bütünlüğü, sabır ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı programa vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.