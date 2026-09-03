Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Hizan'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi

        Hizan'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Hizan'da engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde engelli bireye sahip ailelere eğitim verdi.

        Hizan Kaymakamlığının koordinasyonunda, Hizan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ailelerin hak ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesi amaçlandı.

        Programda, engelli bireye sahip ailelerin karşılaşabileceği sorunlar, aile yaşam becerileri, engelli bireylerin hakları ve sosyal hizmetlerden yararlanma imkanları hakkında bilgi verildi.

        İlçe Müftülüğünde görevli din görevlisi tarafından da ailelerin manevi yönden desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        REKLAM

        Aile bütünlüğü, sabır ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı programa vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar

        Benzer Haberler

        Restorasyonu süren El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı, turizme hizmet verece...
        Restorasyonu süren El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı, turizme hizmet verece...
        Tarihi El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı turizme kazandırılıyor
        Tarihi El Aman Hanı ve Ahmet Eren Konağı turizme kazandırılıyor
        Bitlis Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant cerrahisi hizmeti başladı
        Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant cerrahisi hizmeti başladı
        Doğaseverler Van Gölü'nün saklı cennetine pedal çevirdi
        Doğaseverler Van Gölü'nün saklı cennetine pedal çevirdi
        Muhammed bebek, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
        Muhammed bebek, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi