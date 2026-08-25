Jandarma ve polisler motosikletli akrobasi gösterileriyle Malazgirt Zaferi kutlamalarını renklendirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarına katılan İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Polis Motorlu Ekibi, gerçekleştirdikleri gösterilerle etkinliklere renk kattı.

İlçenin Çarho bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Alana kurulan çadırları ve stantları gezerek sergilenen ürünleri inceleyen vatandaşlar, yapılan gösterileri izleyerek zaferin coşkusunu yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Polis Motorlu Ekibi de etkinlikler sırasında gerçekleştirdikleri akrobasi gösterileriyle katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

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Motosikletlerin üzerinde ayakta durarak Türk bayrağı açan, kule oluşturarak izleyenleri selamlayan motosikletli polis ve jandarmalar, yaptıkları zorlu hareketlerle izleyenlerden alkış aldı.

Gösterileri izleyen ve cep telefonlarıyla kaydeden katılımcılar, polislerin eşliğinde motosiklete binerek alanda tur attı.

- "Polis ve jandarma ekiplerinin gösterileri bizi duygulandırıyor"

Konya'dan gelerek etkinliklere katılan Mehmet Gülcan, AA muhabirine, Bitlis'e kültür gezisine geldiklerini söyledi.

Etkinliklerde keyifli vakit geçirdiklerini belirten Gülcan, "Burada güzel etkinlikler yapılıyor. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Polis ve jandarma ekiplerinin gösterileri bizi duygulandırıyor." dedi.

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Belkıs Ademoğlu ise polis ekiplerinin kullandığı motosiklete binerek heyecanlı anlar yaşadığını kaydetti.

Polislere teşekkür eden Ademoğlu, "İlk bindiğimde içimde bir korku oldu ama sonra alıştım. Buradaki etkinlikler de çok güzel geçiyor, herkesi bekliyoruz. Her yıl Malazgirt Zaferi'ni kutluyoruz. Ailelerimizle etkinliklere katılım sağlıyoruz. Farklı illerden de katılım oluyor." diye konuştu.

Muhammed Ademoğlu da motosikletli gösteriden etkilendiğini dile getirerek, "Polis ağabeylerle motosiklete binmek güzel bir his oluşturdu. Gösteriyi çok beğendim. Ekipler güzel hareketler yaptı." ifadelerini kullandı.