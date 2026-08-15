Kur'an kurslarındaki çocuklar teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendiriliyor

ŞENER TOKTAŞ - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında Bitlis Yeşilay Şubesi görevlileri, Kur'an kurslarındaki çocukları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Bitlis Müftülüğünün açtığı Yaz Kur'an kurslarında çocuklarla bir araya gelen Yeşilay görevlileri, teknolojinin günlük yaşamdaki faydalarının yanı sıra bilinçsiz ve aşırı kullanımının yol açabileceği olumsuzlukları anlatıyor.

Çocukların özellikle uzun süre ekran karşısında vakit geçirmemeleri gerektiğine dikkati çeken görevliler, ekran süresinin kısaltılması ve teknolojinin bilinçli kullanılması konusunda bilgiler paylaşıyor.

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Slayt gösterisi eşliğinde çocukların yaşlarına uygun örnekler veren Yeşilay görevlileri, özellikle çocuklarda ve gençlerde teknolojik bağımlılığın önüne geçmek için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda kentte açılan 16 Kur'an kursunda eğitimler düzenleyen görevliler, 1000'den fazla çocuğa teknolojinin bilinçsiz kullanımının zararları, bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam konularında bilgiler verdi.

Yeşilay Şube Sorumlusu Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" doğrultusunda Kur'an kurslarındaki çocuklarla bir araya gelerek Yeşilay eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların bağımlılık türlerinden korunmasına yönelik farkındalığı artırmaya çalıştıklarını belirten Kalkan, şöyle konuştu:

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"Eğitimimizde çocuklarımıza bağımlılıklardan korunma, sağlıklı yaşam ve teknoloji kullanımında bilinçli olma konularında bilgiler verdik. Çocuklarımızın eğitime aktif katılımı ve ilgisi bizi çok mutlu etti. Amacımız küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek ve çocuklarımızın Yeşilayı tanımasını sağlamak. Bu bağlamda 16 Kur'an kursumuzu ziyaret ettik ve 1000'den fazla öğrencimizle Benim Kulübüm Yeşilay etkinliği gerçekleştirdik. Yaz boyunca farkındalık projelerimiz aynı şekilde devam edecek."

- "Toplumun her kesimine ulaşmayı önemsiyoruz"

Bitlis Müftülüğü Bağımlılık Mücadele İl Koordinatörü Elif Korkman Yurci ise bağımlılıkta mücadele kapsamında eğitim programları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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Yeşilay başta olmak üzere protokolün olduğu paydaş kurumlarla ortak hizmetler yürüttüklerini anlatan Yurci, şunları kaydetti:

"Eğitimimizde bağımlılığın önlenmesi, erken farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler paylaştık. Yeşilay Bağımlılık Koordinatörlüğü olarak toplumun her kesimine ulaşmayı ve özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıklardan korunmaya yönelik farkındalıklarını artırmalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Bitlis Yeşilay Danışmanlık Merkezi bünyesinde 16'dan fazla Kur'an kursuna gittik ve 1000'in üzerinde öğrenciye bu eğitimleri ulaştırdık. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen İl Müftümüz Kadir Koçak'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

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Kur'an kursu öğrencilerinden Erhan Kaçmaz, "Yeşilaydan gelen abla ve ağabeylerimiz sayesinde nelerin zararlı olduğunu öğrendik. Bu eğitimde sağlıklı yaşamayı, bağımlılığın kötü bir şey olduğunu, sigara ve alkolden uzak durmamız ve çok fazla telefon kullanmamamız gerektiğini öğrendim." dedi.

Öğrencilerden Berat Ersan Uyanık da Müftülük ve Yeşilaydan gelen görevlilerin kendilerine çok önemli bilgiler verdiğini belirterek, "Kötü alışkanlıklara 'hayır' demeyi, Yeşilayın insanlara yardım ettiğini öğrettiler. Yeşilaya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.