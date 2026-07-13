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        Nemrut Dağı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

        Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından, Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri sınırları içinde yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Nemrut Dağı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

        Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından, Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri sınırları içinde yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenlendi.

        Tatvan ilçesinde bir araya gelen 50 kişilik doğasever grup, araçlarla belli bir noktaya geldikten sonra yürüyüşe geçti.

        Yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından belirledikleri alana ulaşan doğaseverler, bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

        Yürüyüşe katılan Dilruba Ercan, basın mensuplarına, hızlı tren projesi hattıyla bölgenin turizmine canlılık katılabileceğini söyledi.

        Yürüyüşte hızlı tren projesinin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Ercan, şunları kaydetti:

        "Nemrut zirvesinden verdiğimiz mesaj budur, doğamızı korurken geleceğimizi de planlamalıyız. Çevreyi koruyan, sürdürülebilir ve güçlü bir ulaşım vizyonuyla Van Gölü havzasının Türkiye'nin hızlı tren hattında yer edinmesini istiyoruz. Bu çağrımız herhangi bir kuruma yönelik eleştiri değil, bölgenin ortak geleceği adına yapıcı bir öneridir."

        Aktivistlerden Necip Ece ise "50 kişilik bir ekiple zirve tırmanışı yaptık. Kalderanın çevresinde zaman geçirdik. Burada mesajımızı verdik. Her şey çok güzeldi." dedi.

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