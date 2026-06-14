Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

        Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda, havaların ısınması ve karların erimesiyle turizm sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda, havaların ısınması ve karların erimesiyle turizm sezonu açıldı.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası, berrak gölü, volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaldera içinde yer alan büyük göl, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

        Çevresi havaların ısınmasıyla yeniden yeşile bürünen kaldera, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Çanakkale ve Bursa'dan düzenlenen tur kapsamında Bitlis'e gelenler de kalderada ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Ziyaretçilerden Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici bir doğa harikası olduğunu söyledi.

        Binlerce yıldır birçok kültüre ev sahipliği yapan Anadolu'nun her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Küçükoğuz, "Buranın doğası, temiz havası, yeşilliği ve eşsiz manzarasıyla doyumsuz bir güzelliğe sahip. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Tur rehberi Zübeyir Ayaz ise Fransız turistlerden oluşan bir grubu bölgeye getirdiklerini belirtti.

        Turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçileri sık sık Nemrut Kalderası'na getirdiklerini ifade eden Ayaz, "Nemrut Kalderası, eşsiz manzarası ve doğal yapısıyla önemli bir ziyaret noktasıdır. Misafirlerimiz burayı çok beğendi ve oldukça memnun kaldı. Ülkemizin her bölgesi ayrı güzellikler ve zenginlikler barındırıyor." diye konuştu.

        İstanbul'dan eşiyle gelen Mahir Uğurel de yaklaşık 15 yıl önce bölgeyi tek başına ziyaret ettiğini ifade etti.

        Bu kez eşi Çiğdem Uğurel ile geldiğini anlatan Uğurel, "Burası mükemmel bir yer. Eşimin de bu güzellikleri görmesini istedim. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ilçeleri ile Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli." dedi.

        Şırnak Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ahmet Özdemir, "Kentteki tarihi mekanları, Van Gölü çevresini, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, Adilcevaz'daki Süphan Dağı'nı ve Nemrut Kalderası'nı ziyaret ettik. Buralar korunması gereken çok özel alanlar. Ziyaretçilerin de bu konuda duyarlı davranması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Bitlis'in doğa harikası Nemrut'ta hafta sonu hareketliliği
        Bitlis'in doğa harikası Nemrut'ta hafta sonu hareketliliği
        Nemrut Kalderası'nda ziyaretçi yoğunluğu
        Nemrut Kalderası'nda ziyaretçi yoğunluğu
        Özlem Melek Korkmaz, Dünya şampiyonu oldu
        Özlem Melek Korkmaz, Dünya şampiyonu oldu
        Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye ikincisi oldu
        Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye ikincisi oldu
        Nemrut Krater Gölü yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
        Nemrut Krater Gölü yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
        Ahlat'ta çocuklar Van Gölü'nün keyfini çıkardı
        Ahlat'ta çocuklar Van Gölü'nün keyfini çıkardı