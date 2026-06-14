Nemrut Kalderası'nda turizm sezonu başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda, havaların ısınması ve karların erimesiyle turizm sezonu açıldı.



Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası, berrak gölü, volkanik yapıları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Kaldera içinde yer alan büyük göl, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.



Çevresi havaların ısınmasıyla yeniden yeşile bürünen kaldera, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.



Çanakkale ve Bursa'dan düzenlenen tur kapsamında Bitlis'e gelenler de kalderada ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.



Ziyaretçilerden Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici bir doğa harikası olduğunu söyledi.



Binlerce yıldır birçok kültüre ev sahipliği yapan Anadolu'nun her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Küçükoğuz, "Buranın doğası, temiz havası, yeşilliği ve eşsiz manzarasıyla doyumsuz bir güzelliğe sahip. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.



Tur rehberi Zübeyir Ayaz ise Fransız turistlerden oluşan bir grubu bölgeye getirdiklerini belirtti.



Turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçileri sık sık Nemrut Kalderası'na getirdiklerini ifade eden Ayaz, "Nemrut Kalderası, eşsiz manzarası ve doğal yapısıyla önemli bir ziyaret noktasıdır. Misafirlerimiz burayı çok beğendi ve oldukça memnun kaldı. Ülkemizin her bölgesi ayrı güzellikler ve zenginlikler barındırıyor." diye konuştu.



İstanbul'dan eşiyle gelen Mahir Uğurel de yaklaşık 15 yıl önce bölgeyi tek başına ziyaret ettiğini ifade etti.



Bu kez eşi Çiğdem Uğurel ile geldiğini anlatan Uğurel, "Burası mükemmel bir yer. Eşimin de bu güzellikleri görmesini istedim. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ilçeleri ile Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli." dedi.



Şırnak Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ahmet Özdemir, "Kentteki tarihi mekanları, Van Gölü çevresini, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, Adilcevaz'daki Süphan Dağı'nı ve Nemrut Kalderası'nı ziyaret ettik. Buralar korunması gereken çok özel alanlar. Ziyaretçilerin de bu konuda duyarlı davranması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

