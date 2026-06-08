Sütey Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eşi Özlem Karakaya ile Ahlat Kaymakamlığının organizasyonunda Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneğinin katkılarıyla Sütey Yaylası'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.



Katılımcılarla bölgede yürüyüş yapan Vali Karakaya, Sütey Yaylası'nın temiz havası ve el değmemiş güzelliğiyle insanları büyülediğini belirtti.



Bitlis'in dağlarıyla, gölleriyle ve yaylalarıyla bir doğa cenneti olduğunu kaydeden Karakaya, "Bu eşsiz tabiat mirasını korumak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu güzellikleri yerinde görmek ve yaşamak için herkesi ilimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, dernek üyeleri ile doğaseverler eşlik etti.

