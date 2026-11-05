Türkiye'nin patates ambarları Ahlat'ta hasat başladı 30 bin dekar alandan 120 bin ton ürün bekleniyor

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı.

Ahlat’ta bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda ekimi yapılan yemeklik patatesten 120 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Ancak hasat döneminde etkili olan aralıksız yağışlar, üreticilerin çalışmalarını olumsuz etkiledi. Tarlalarda oluşan çamur ve olumsuz hava şartları nedeniyle hasat çalışmalarında aksamalar yaşanırken, çiftçiler şiddetli soğuklar başlamadan ürünlerini toplayarak depolara taşımak için yoğun mesai harcıyor.

Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, ilçede yaklaşık 30 bin dekar alanda patates üretimi yapıldığını belirterek, bu yıl 120 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Hasat edilen patateslerin çevre illerin yanı sıra yurt dışına ve zincir marketlere gönderildiğini ifade eden Demirden, "Yaklaşık olarak 30 bin dekar alandan 120 bin ton verim beklemekteyiz. Hasat ettiğimiz patatesleri çevre illere, yurt dışına ve zincir marketlere göndermekteyiz. Türkiye’nin hemen hemen her iline patates sevkiyatımız vardır. Yağışlardan dolayı bu yıl patates hasadımız biraz aksamakla birlikte yaklaşık 15 günlük bir işimiz kaldı. Yağışlardan dolayı bu sene bayağı bir çiftçimiz mağdur oldu" dedi.

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Patates üreticisi İrfan Ak ise bu yılki verimden memnun olduklarını ancak yağışlar nedeniyle hasat çalışmalarının uzadığını belirtti. Kendisine ait 500 dönümlük arazide patates üretimi yaptığını ve yaklaşık 2 bin 500 ton ürün elde ettiğini ifade eden Ak, "Bitlis’in Ahlat ilçesinde çiftçilik yapıyorum, patates üreticisiyim. Bu sene hasadın sonuna doğru geldik. Yağışlardan dolayı biraz işimiz uzadı. Verim olarak bu sene memnunuz. Ben 500 dönüm yer ektim, yaklaşık 2 bin 500 ton patates aldım. Şu an patateslerimiz depoda. Satışlarımıza birkaç gün içerisinde başlayacağız" diye konuştu.