Van Gölü kıyısındaki temizlik etkinliğinde 4 ton çöp toplandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde 4 ton çöp toplandı.

Tatvan Kaymakamlığının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe 100 kişi katıldı. Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasında bulunan yaklaşık 40 dönümlük alanda gerçekleştirilen temizlik etkinliği 5 saat sürdü.

Çalışma kapsamında toplanan 4 ton çöp, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün eşsiz güzelliğe sahip, dünyadaki en değerli hazinelerden biri olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

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"Yaz döneminde ve sıcak havalarda vatandaşlarımız bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Burası özellikle Van Gölü'ne yüzmek amacıyla gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir alan. Ancak zaman zaman burada çevre kirliliğiyle karşılaşabiliyoruz. Van Gölü'nün temizliği ve korunması bizler için son derece önemli. Bu konu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tarafından da önem verilen başlıklardan biri. Bizler de hem Van Gölü'nün temiz tutulması hem de göl kıyısında bulunan, mesire alanı ve plaj olarak değerlendirilen bu güzel alanların korunması amacıyla arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimizle birlikte buradayız. Bu çalışmayı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görüyoruz."

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Gençlerin ve vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Demirer, "Van Gölü dünyada eşsiz güzelliğe sahip, çok kıymetli bir değerimiz. Hem gölümüzü hem de çevresini hep birlikte koruyalım." dedi.