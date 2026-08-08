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        Van Gölü'nde sürüklenen 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzmek için girdikleri Van Gölü'nde rüzgarın ve dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Van Gölü'nde sürüklenen 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzmek için girdikleri Van Gölü'nde rüzgarın ve dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ahlat'ta eski öğretmenevi mevkisinde Ö.H.K. ve S.B, yüzmek amacıyla Van Gölü'ne girdi. Rüzgarın ve dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan 2 kişi, geri dönemeyince çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine botla göle açılan Ahlat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta Ö.H.K. ve S.B'ye ulaştı.

        Ekiplerce bota alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarılan ve boğulma vakalarına karşı uyarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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