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        18 ve 21 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Bolu'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 18 ve 21 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
        18 ve 21 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Bolu'da başladı

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 18 ve 21 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Bolu'da başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm pistinde düzenlenen ve bir hafta sürecek şampiyonada 136 kulüpten yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda dereceye giren sporcular, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bolu Valiliği ve Türkiye Okçuluk Federasyonunun destekleriyle organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Güler, yaklaşık 800 sporcunun katıldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzun yılların ardından Bolu'da böyle güzel ve önemli organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Ata sporumuzu geliştirmek, aynı zamanda modern okçuluğun da ülkemizdeki gelişimine vurgu yapmak için Bolu'muz da katkı sunacak illerden olacak." dedi.

        Sporcu yetiştirme çalışmalarına ve tesis altyapılarının geliştirilmesine önem verdiklerine dikkati çeken Güler, "Okçuluğun Türk sporu içerisindeki yükselişine katkı sunmak istiyoruz. Çok nitelikli ve tecrübeli antrenörlerimizle, sporcu havuzunun da genişlemesiyle bu hedefimize adım adım ilerlemekteyiz." diye konuştu.

        Güler, bu tür organizasyonların spor turizmine de katkı verdiğini vurgulayarak, aynı zamanda gençlerin okçuluk branşına yönelmesini sağlayarak altyapıyı da genişletmiş olacaklarını kaydetti.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, "Bine yakın sporcu ve teknik heyetle 136 kulüp yarışacak. Sporcular elde edecekleri derecelere göre milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak." dedi.

        Okçuluğun gelişim aşamasını aştığına işaret eden Aytaçoğlu, "Daha fazla sporcu ve daha fazla faaliyetlerle etkinlikleri daha da yaygınlaştırmak, daha fazla sporcuyla buluşmak, seçilebilir milli takımın farkındalığını oluşturmak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çocukların başarılı olmalarını desteklemek, amacımız bu. Altyapı çalışmalarımız çok değerli." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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