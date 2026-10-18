Abant Gölü Milli Parkı'na kar yağdı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 18.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, dün gün boyu etkili olan sağanak gece yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından bazı kesimler hafif beyaz örtüyle kaplandı.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için milli parka gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ