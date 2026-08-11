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        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

        AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve teknolojinin de aralarında bulunduğu birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:37 Güncelleme:
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

        AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve teknolojinin de aralarında bulunduğu birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Güner, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de milletin değişim iradesi, demokrasi talebi ve güçlü Türkiye idealinin adı olarak kurulduğunu kaydetti.

        AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Güner, bu tarihten itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemine girdiğini vurguladı.

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        Güner, kazanımların şehitlerin hatırasına ve gazilerin fedakarlığına sahip çıkılarak birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde geleceğe taşınacağını aktararak, "Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve teknolojinin de aralarında bulunduğu birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Güner, partide görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

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        Güner, hayatını kaybeden partililere Allah'tan rahmet dileyerek, ilk günkü aşkla, heyecanla ve aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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