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        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan motosikletli öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan motosikletli öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Osman Yılmaz'ın kullandığı 34 BJ 6329 plakalı motosiklet, Bolu Dağı Tüneli İlker Erdem Viyadüğü üzerinde önde giden Y.K. idaresindeki 37 AAN 078 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kamyon sürücüsü Y.K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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