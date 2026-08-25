Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan motosikletli öldü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Osman Yılmaz'ın kullandığı 34 BJ 6329 plakalı motosiklet, Bolu Dağı Tüneli İlker Erdem Viyadüğü üzerinde önde giden Y.K. idaresindeki 37 AAN 078 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü Y.K, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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