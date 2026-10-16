Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden F.D. idaresindeki 06 KNB 01 plakalı minibüste, Alpagut Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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