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        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolda Ankara istikametine seyreden F.D. idaresindeki 06 KNB 01 plakalı minibüste, Alpagut Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü, minibüsü sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Söndürme çalışmaları nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, yanan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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