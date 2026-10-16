Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolda Ankara istikametine seyreden F.D. idaresindeki 06 KNB 01 plakalı minibüste, Alpagut Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, minibüsü sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söndürme çalışmaları nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, yanan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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