Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, Akçakoca'da fırtına etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak, Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Otoyolun Bolu kesiminde Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri, Elmalık ve Abant kavşağı, Düzce kesiminde ise Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.