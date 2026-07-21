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        Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.

        Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanı yaptı.

        Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

        Çorum temsilcisi, Bolu kampını ay sonunda tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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