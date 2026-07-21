Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.
Giriş: 21.07.2026 - 13:30 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.
Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah antrenmanı yaptı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.
Çorum temsilcisi, Bolu kampını ay sonunda tamamlayacak.
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