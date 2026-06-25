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        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı

        Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı

        Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı mevkinde bulunan bir otelde kampa girdi. Batman ekibi, ilk antrenmanını teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde gerçekleştirdi.

        Basına kapalı yapılan antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, kendisi ve ekibi için yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Kendi adıma ve ekibim adına yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera olacak. Son üç yılı çok başarılı geçiren bir kulübe geldik. Bizim amacımız burada başarılı olmak. İlk önce isteğimiz güzel oyun, iyi oyun ve stadımıza gelen taraftarları mutlu edebilmek." dedi.

        Batman'da futbola yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirten Selçuk Şahin, "İmza attığım günden beri taraftar desteğini hissediyorum. Özellikle iç saha maçlarında oyuncusuna güvenen ve inanan çok güçlü bir taraftar grubumuz var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Yeni çıktığımız ligde yukarılara oynamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Takımın büyük ölçüde yeniden şekilleneceğini anlatan Şahin, kadroya bazı isimlerin katılacağını, bazılarıyla da yolların ayrılabileceğini söyledi.

        Selçuk Şahin, Bolu kampının ardından Kayseri'de ikinci etap çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bugün start verdik. Yeni bir takım olacağımız için biraz erken başlamak istedik. Kayseri kampına kadar takımın iskeletini oturtmayı planlıyoruz. Orada çok sayıda hazırlık maçı oynayacağız ve takımı daha yakından görme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

        Bolu kampının yaklaşık 14 gün süreceğini aktaran Şahin, "Burası daha çok fiziksel yüklemelerin yapılacağı bir kamp dönemi olacak. Son bölümde taktiksel çalışmalar yapacağız. Kampın sonunda bir hazırlık maçı oynayabiliriz. Ardından birkaç günlük iznin ardından Kayseri'de 15-16 günlük ikinci etap kamp planladık." dedi.

        Şahin, Trendyol 1. Lig'in zorlu ve rekabet seviyesi yüksek bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, ligde yer alan takımların büyük bölümünün üst sıraları hedeflediğini söyledi.

        Ligin dinamiklerini futbolculuk döneminden bildiğini ifade eden Şahin, "Bu ligde Gençlerbirliği formasıyla şampiyonluk yaşamıştım. Zor bir lig olacak ancak biz de buna uygun oyuncuları takip ediyoruz. Yeni yükselen bir takım olarak şampiyonluk söylemleri için erken olabilir ama bizim de hedeflerimiz var. Umarım hem iyi oyun hem de iyi sonuçlarla Batman halkını mutlu edeceğimiz bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Kulüp yetkilileri, Batman Petrolspor'un yeni sezon hazırlıklarının 1 Temmuz tarihine kadar basına kapalı gerçekleştireceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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