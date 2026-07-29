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        Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad, Bolu'da kampa girdi

        Birleşik Arap Emirlikleri İkinci Ligi'nde mücadele eden Al Ittihad, Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad, Bolu'da kampa girdi

        Birleşik Arap Emirlikleri İkinci Ligi'nde mücadele eden Al Ittihad, Bolu'da kampa girdi.

        Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Birleşik Arap Emirlikleri takımı, teknik direktör Jamai Jawad koordinesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik çalışma yaptı.

        Teknik direktör Jamai Jawad, basın mensuplarına, Bolu'ya 18 kişilik ekiple geldiklerini söyledi.

        Takımın diğer futbolcularının ilerleyen günlerde kampa katılacağını dile getiren Jawad, "Buraya 14 günlüğüne geldik. Bu sürede 3 hazırlık maçı yapacağız. Çalışmalarımızı yüksek seviyede devam ettireceğiz." dedi.

        Jawad, bölgenin havası, atmosferi ve çevresinin kamp yapmak için elverişli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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