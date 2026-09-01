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        Bolu Belediyesinde "araç kiralamada usulsüzlüğe" ilişkin soruşturmada 22 zanlı hakkında gözaltı kararı

        Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Bolu Belediyesinde "araç kiralamada usulsüzlüğe" ilişkin soruşturmada 22 zanlı hakkında gözaltı kararı

        Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bolu Belediyesinin 2024/956621 ihale kayıt numaralı "Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Genel Temizlik Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Şoförsüz Araç ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım İşi" ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı.

        Başsavcılıkça yürütülen 2026/6955 sayılı soruşturma dosyası kapsamında incelenen ihaleye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun mahiyeti, şüpheli sayısı ve tespit edilen kamu zararı dikkate alınarak soruşturmanın bu ihale yönünden tefrik edilerek 2026/13727 soruşturma numarasıyla ayrı yürütülmesine karar verildi.

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        25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda, ihalenin gerçekleştirilmesi ve sözleşme konusu işin yerine getirilmesi aşamalarında çeşitli usulsüzlüklere ilişkin tespitlere yer verildi.

        Sözleşmenin uygulanması aşamasında Arvento Mobil Sistemler AŞ'den temin edilen araç takip sistemi kayıtları ile Bolu Belediyesinden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleri karşılaştırıldı. Yapılan teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığı tespit edildi.

        Bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuldu.

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        Raporda, sözleşmenin uygulanması ve hak ediş süreçleri bakımından Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlileri, muayene ve kabul komisyonunda görev alan belediye personeli ile ihale ve satın alma süreçlerinde görev yapan kişiler hakkında da değerlendirme yapıldı.

        İşin yüklenicisi MCY-Yeşilçam İş Ortaklığı, şirket yetkilileri ve Bolu Belediyesiyle yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan da soruşturma kapsamındaki şüpheliler arasında yer aldı.

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        Soruşturma, ihale süreci, hak ediş belgeleri, araç takip kayıtları, çöp döküm sahası verileri, belediye kayıtları ve yüklenici şirketlere yapılan ödemelerin bütün yönleriyle incelenmesiyle sürüyor.

        - 7 ilde 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

        Bilirkişi raporundaki tespitlerin ardından soruşturma genişletilerek toplam 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saat 06.30 itibarıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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        Bolu merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında il dışında bulunan şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin eş zamanlı yapılması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi.

        Bu arada, jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama yaptı. Ekipler, ihale süreci, hak ediş belgeleri, araç takip kayıtları, çöp döküm sahası verileri ve belediye kayıtlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve kamu zararına neden olduğu değerlendirilen eylemlerde sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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