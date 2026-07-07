Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması davası ikinci gününde sürüyor

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde sanık savunmalarıyla devam ediyor.



Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşma, zincir marketlerin BolSev'e bağış yapmaya ya da reklam vermeye zorlandığı iddialarını içeren "marketler olayı"na ilişkin sanık savunmalarıyla sürdü.



Belediye meclis üyesi ve encümen başkanı tutuksuz sanık H.E.S. savunmasında, marketlerle ilgili encümen kararlarının sadece 2024 yılına ait olmadığını, daha önceki dönemlerde de hem marketler ve alışveriş merkezleri hem de diğer ticarethanelere yönelik denetimlerin yapıldığını söyledi.



Denetimler sonrasında kendilerine zabıta ekiplerince tutanak ve fotoğrafların gönderildiğini, encümenin de bu belgeleri kaynak alarak karar verdiğini belirten H.E.S, "Bu kararların alınmasında bize talimat, telkin ve tavsiyede bulunan olmadı. Başkanın da bu konuda talimatı olmadı." ifadesini kullandı.



H.E.S, "kapatma cezaları"nın geçmişte de olduğunu dile getirerek, "Değerlendirmeyi yaparken tüm marketlere eşit muamele yapıyoruz. Yaptığımız uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.



Belediye meclis ve encümen üyesi tutuksuz sanık C.G. de konuyla ilgili BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile görüşmediğini belirterek, "Bu dönem belediye başkanı ve başkan yardımcıları reklam sözleşmesine yönelik yönlendirmede ve talimatta bulunmadı. Market yetkililerinin katıldığı toplantı olduğunu sonradan duydum ama içeriğini ve ne konuşulduğunu bilmiyorum." dedi.



C.G, belediye encümeninin zabıtadan gelen evraklara bakarak karar verdiğini anlatarak, "Bize tutanak geldiğinde işlem yapmak zorundaydık. Bankalara ve farklı iş yerlerine de kapatma cezası verildi. Bazılarının ruhsat dışı işlemlerine yönelik kısmen kapatma yapıldığı oldu, tamamen kapatma olan da oldu." diye konuştu.



Tutuksuz sanık belediye meclis ve encümen üyesi B.Ö. ise marketlere uygulanan cezaların usulüne uygun olduğunu savunarak, "Zabıta tutanaklarına göre ceza uygulanmıştır. Burada sadece NACE (iş yerinin faaliyet alanını tanımlayan sınıflandırma sistemi) koduna göre işlem yapılmadı. Acil durum çıkışları, bina ve yapılarla ilgili fiziki eksikliklerle ilgili de cezalar kesildi. Reklam alındığı konusunda bilgi sahibi değildim. Bu dosya kapsamında öğrendim. Denetimleri araştırmak da benim görevim değildi." beyanında bulundu.



Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü tutuklu sanık Naim Ayhan da görevi nedeniyle belediye encümeninin doğal üyesi olarak sayısız encümen toplantısına katıldığını, bu toplantılarda kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde karar vermeye çalıştıklarını anlattı.



Ayhan, encümenin, kimsenin talimatıyla çalışmadığını savunarak, "Encümenin görevlerinden biri de birimlerce uygulanan cezaları onaylamaktır. Encümen üyesi sahada birebir denetim yapmaz. Birimlerden gelen tutanak ve evraklara göre işlem yapar. Bu konuda zabıtaya ve diğer birimlere talimat verme görevi yoktur, bunu da yapamaz. Market yetkilileriyle yapılan toplantılara katılmadım." dedi.



İlgili müdürlüklerin dönemsel olarak fazla uygulama ve denetim yaptığı zamanların olduğunu belirten Ayhan, bu nedenle bu dönemde işlem artışıyla ilgili bir durumun dikkatini çekmediğini kaydetti.



- "Cafe Olayı"



Marketler olayına ilişkin savunmaların tamamlanmasının ardından, bir iş yerinin ruhsat devir sürecinde yaşanan sorunların çözülmesi için BolSev'e bağış yapma iddiasını içeren "cafe olayı" ile ilgili sanık savunmalarına geçildi.



Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı tutuklu sanık Mustafa Altındal, Tanju Özcan, belediye yetkilileri, zabıta görevlileriyle oda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin katılımıyla pazar yerlerine ilişkin istişare toplantısı yapıldığını söyledi.



Toplantının sonlarına doğru kooperatif başkan yardımcısı M.M'nin, "M.K'nın kafesiyle ilgili sıkıntısı var, başkana iletelim mi?" dediğini belirten Altındal, bunun üzerine M.K'nın toplantı salonuna çağrıldığını kaydetti.



M.K'nın iş yeriyle ilgili sorununu Tanju Özcan'a anlattığını, kendisinin görüşmeye müdahil olmadığını ifade eden Altındal, Özcan'ın da ilgili personele konunun sorulmasını ve mümkünse yardımcı olunmasını istediğini iddia etti.



Toplantının ardından M.K'nın yanında bulunan kişiyle BolSev'e bağış yapmak istediğini söylediğini aktaran Altındal, "Bana fiyat sordular. Ben de 'Karışmam.' dedim. Daha sonra 500 bin lira bağış yapacaklarını, bunu da parça parça vermek istediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.



Altındal, il dışında olması nedeniyle M.K'nın 100 bin lirayı kooperatife bıraktığını, Bolu'ya döndüğünde bağış işlemlerini yapmayı planladıklarını ancak Bolu'ya döndüğünde belediyeye yönelik "irtikap" soruşturması nedeniyle kasadaki 100 bin lirayı M.K'ya iade etmek üzere başkan yardımcısı M.M'ye verdiğini kaydetti.



Rüşvete aracılık etmediğini iddia eden Altındal, "Bu görüşme 10 kişilik yönetimin bulunduğu toplantı salonunda gerçekleşti. Tanju Özcan'dan bu konu için ayrıca randevu almadım. M.K'ya, 'Şu kadar bağış yaparsan ruhsatını alırsın.' demedim." savunmasını yaptı.



Kooperatifte şoför olarak çalışan tutuksuz sanık M.A, boş zamanlarında ofis çalışanlarına yardımcı olduğunu ancak resmi görevinin bulunmadığını söyledi.



M.K'nın kooperatife geldiğinde diğer çalışanlar müsait olmadığı için kendisinin ilgilendiğini anlatan M.A, "Çantasından bir miktar para çıkararak, 'Başkanın bilgisi var, o alacak.' dedi. Ne parası olduğunu sordum. 'Başkanın bilgisi var.' cevabını verdi. Parayı kasaya koyup anahtarını müdüre teslim ettim." dedi.



Daha önce kimseden nakit para teslim almadığını, diğer personelin zaman zaman para teslim aldığını gördüğünü söyleyen M.A, "İşe yeni girmiştim, işleyişi tam bilmiyordum. Belki odanın kendi parasıdır diye düşündüm." dedi.



Duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla devam edecek.



- Süreç ve iddianame



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.



Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.



Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.



İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

