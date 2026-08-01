Bolu Valisi Aydın Boluspor'u ziyaret etti
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ziyaret etti.
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ziyaret etti.
Bolu Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aydın'ın, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor'u kulüp tesislerinde ziyaret ettiği bildirildi.
Aydın'ın, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği belirtilen açıklamada, antrenman öncesinde takımla sohbet ettiği ifade edildi.
Açıklamada, Aydın'ın, kentin önemli marka değerlerinden Boluspor'a yeni sezonda başarı temenni ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.