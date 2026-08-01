Bolu Valisi Aydın Boluspor'u ziyaret etti

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ziyaret etti.



Bolu Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Aydın'ın, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor'u kulüp tesislerinde ziyaret ettiği bildirildi.



Aydın'ın, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği belirtilen açıklamada, antrenman öncesinde takımla sohbet ettiği ifade edildi.



Açıklamada, Aydın'ın, kentin önemli marka değerlerinden Boluspor'a yeni sezonda başarı temenni ettiği kaydedildi.

