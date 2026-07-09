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        Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Borozanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan İsmail K. (79), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde İsmail K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Öte yandan İsmail K'nin dün evinin yakınındaki ağaçtan ıhlamur topladığı sırada düştüğü, kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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