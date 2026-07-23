Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da akaryakıt istasyonundaki kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı

        Bolu'da akaryakıt istasyonundaki kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı

        Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Bolu'da akaryakıt istasyonundaki kavgada 2 kardeş tabancayla yaralandı

        Bolu'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada ağabey ile kardeşi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Dörtdivan mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen WU 3832P plakalı cipin sürücüsü A.T, yakıt aldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle 06 SB 468 plakalı otomobildeki iki kişiyle tartışmaya başladı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T, aracındaki tabancayla O.Y. ile kardeşi S.Y'yi bacaklarından yaraladı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Benzer Haberler

        Ferhat Arıcan: "4. olimpiyatıma gitmek istiyorum" Ferhat Arıcan, cimnastik...
        Ferhat Arıcan: "4. olimpiyatıma gitmek istiyorum" Ferhat Arıcan, cimnastik...
        Hazırlık maçı: Çorum FK: 0 - Bandırmaspor: 0
        Hazırlık maçı: Çorum FK: 0 - Bandırmaspor: 0
        Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar oldu
        Boluspor'da teknik direktör Daniel Farrar oldu
        Boluspor, 40 yıl sonra yabancı teknik direktörle anlaştı Boluspor'un yeni t...
        Boluspor, 40 yıl sonra yabancı teknik direktörle anlaştı Boluspor'un yeni t...
        Arca Çorum FK ile Bandırmaspor hazırlık maçında berabere kaldı
        Arca Çorum FK ile Bandırmaspor hazırlık maçında berabere kaldı
        Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi
        Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi