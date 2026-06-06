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        Bolu'da babasını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

        Bolu'nun Seben ilçesinde babasını tabancayla bacağından yaralayan kişi daha sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Bolu'da babasını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

        Bolu'nun Seben ilçesinde babasını tabancayla bacağından yaralayan kişi daha sonra intihar etti.

        Gerenözü köyünde yaşayan H.Y. (36) ile babası M.Y. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla babasına ateş ettikten sonra intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.Y'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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