Bolu'da babasını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Bolu'nun Seben ilçesinde babasını tabancayla bacağından yaralayan kişi daha sonra intihar etti.



Gerenözü köyünde yaşayan H.Y. (36) ile babası M.Y. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla babasına ateş ettikten sonra intihar etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bacağından yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen H.Y'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga konuldu.

