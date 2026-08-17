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        Bolu'da bir haftada 32 bin 487 araç ve sürücü denetlendi

        Bolu'da güvenlik güçleri tarafından bir haftada 32 bin 487 araç ve sürücü denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Bolu'da bir haftada 32 bin 487 araç ve sürücü denetlendi

        Bolu'da güvenlik güçleri tarafından bir haftada 32 bin 487 araç ve sürücü denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekiplerce bir haftada 1520 trafik denetimi yapıldı. Faaliyette 32 bin 487 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Kural ihlali yaptığı ve evraklarında eksiklik bulunduğu belirlenen 1418 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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