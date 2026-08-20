Bolu'da caminin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin caminin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin caminin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.İ. idaresindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Sağlık Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı.
Yaklaşık 100 metre daha ilerleyen otomobil, Yelki Sokak'taki kavşağın üzerinden geçerek Sağlık Mahallesi Cuma Pazarı Yanı Camisi'nde imam odası olarak kullanılan bölümün duvarına çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.İ. ile araçta bulunan H.F. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kazada imam odasında ve otomobilde hasar oluştu.
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