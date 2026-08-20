Bolu'da caminin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 100 metre daha ilerleyen otomobil, Yelki Sokak'taki kavşağın üzerinden geçerek Sağlık Mahallesi Cuma Pazarı Yanı Camisi'nde imam odası olarak kullanılan bölümün duvarına çarparak durdu.

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