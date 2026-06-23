Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bolu'da kaldırım taşına çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Bolu'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bolu'da kaldırım taşına çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bolu'dan Gölköy istikametine seyreden Hakan Özdemir (45) idaresindeki 01 ANC 826 plakalı motosiklet, Karaköy Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki kaldırım taşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet metrelerce savruldu.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü
        Kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce savruldu: 1 ölü
        Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
        Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (3)
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (3)
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (2)
        Madende göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde (2)
        Tanju Özcan'ın şoförü tahliye edildi
        Tanju Özcan'ın şoförü tahliye edildi
        Cinsel saldırı suçlaması dosyasında tutuklanan Tanju Özcan'ın şoförü tahliy...
        Cinsel saldırı suçlaması dosyasında tutuklanan Tanju Özcan'ın şoförü tahliy...