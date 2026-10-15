Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Bolu'da elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ta 6 katlı apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da 45 sikke ele geçirildi
        Bolu'da 45 sikke ele geçirildi
        Bolu'da yenilenen yolda artan kazalar sonrası radarlı hız denetimi başlatıl...
        Bolu'da yenilenen yolda artan kazalar sonrası radarlı hız denetimi başlatıl...
        Bolu'da elektrik panosu yangını: "Dumandan aşağıya inemedik"
        Bolu'da elektrik panosu yangını: "Dumandan aşağıya inemedik"
        Bolu'da 43 yaşında hayatını kaybeden belediye çalışanına gözyaşlarıyla veda
        Bolu'da 43 yaşında hayatını kaybeden belediye çalışanına gözyaşlarıyla veda
        Yasa dışı bahis paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı
        Yasa dışı bahis paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı