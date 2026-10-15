Bolu'da elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 15.10.2026 - 13:59 Güncelleme:
Bolu'da apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ta 6 katlı apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
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