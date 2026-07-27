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        Bolu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlı tutuklandı

        Bolu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Bolu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan zanlı tutuklandı

        Bolu'da haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında "haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı" olayını aydınlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, 2 Temmuz 2026'da çalındığı belirlenen elektrik kablolarını ele geçirdi.

        Jandarmadaki adli ve idari işlemlerinin ardından Mudurnu Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


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