Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Zonguldak-Ankara kara yolundan Ankara istikametine seyreden M.K. idaresindeki 35 P 5993 plakalı otomobil, Yumrutaş köyü mevkisinden ana yola çıkmaya çalışan Necati T. yönetimindeki 14 ES 746 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Necati T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı M.K. ise hastaneye kaldırıldı. ​​​​​​​

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