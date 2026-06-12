Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


        Zonguldak-Ankara kara yolundan Ankara istikametine seyreden M.K. idaresindeki 35 P 5993 plakalı otomobil, Yumrutaş köyü mevkisinden ana yola çıkmaya çalışan Necati T. yönetimindeki 14 ES 746 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Necati T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


        Yaralı M.K. ise hastaneye kaldırıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sabır ve estetiğin buluştuğu hüsnühat, kurs çatısı altında geleceğe taşınıy...
        Sabır ve estetiğin buluştuğu hüsnühat, kurs çatısı altında geleceğe taşınıy...
        Bolu'da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
        Bolu'da Erpiliç ve Akpiliç firmalarına kayyım atandı: 4 gözaltı
        Bolu'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
        Bolu'da dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
        Bolu'da öğrenciler tasarladıkları mini robotlarla yarıştı
        Bolu'da öğrenciler tasarladıkları mini robotlarla yarıştı
        Teknoloji festivalinde öğrenciler, yaptıkları mini robotlarla yarıştı
        Teknoloji festivalinde öğrenciler, yaptıkları mini robotlarla yarıştı
        Şiddetli yağışın ardından dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı
        Şiddetli yağışın ardından dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı